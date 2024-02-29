بالفيديو.. مفاجأة مرعبة في دولاب ملابس بأستراليا

ونقلت قناة "نيوز 7" الأسترالية عن "هدسون"، قوله: إنه لم يسبق له أن استدعي للإمساك بثعبان في مثل هذا المكان؛ مؤكدًا قدرة الأفاعي على التسلق لارتفاعات كبيرة.