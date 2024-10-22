باحثون يطورون خلايا دماغية بشرية قادرة على التحكم بالكائنات الأخرى

وأشار إلى أن الدماغ البشري يعمل بنحو 20 وات فقط، ما سيوفر "سلوكًا إدراكيًا وتكيفيًا أعلى حقاً مثل الإبداع، وقدرات التعلم الحقيقية من الصفر، والتعرف على الأنماط والتعميم المتفوقين، والتعامل بشكل أفضل مع الغموض والضوضاء، وإمكانية الإصلاح الذاتي والمرونة العصبية".