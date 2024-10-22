باحثون يطورون خلايا دماغية بشرية قادرة على التحكم بالكائنات الأخرى

تمكن علماء وباحثون من سويسرا من تطوير خلايا دماغ بشرية مزروعة في المختبر، يمكنها أن التحكم وقيادة الكائنات الأخرى مثل الفراشة.
وأوضح العلماء في مركز علوم الأعصاب السويسري "فاينال سبارك" أنهم تمكنوا من وضع نظام محاكاة ثلاثي الأبعاد لفراشة، وتم التحكم وتوجيه هذه الفراشة كاملة من خلال خلايا دماغية صغيرة مزروعة في المختبر.
وأشار العلماء إلى أن هذا الابتكار العضوي قد يكون مستقبل قوة الذكاء الاصطناعي في المستقبل.
وقال مطور البرنامج، دانييال برجر، عن مشروعه: "يمثل هذا خطوة مهمة نحو تحقيق المفاهيم التي كانت مقتصرة على الخيال العلمي فيما سبق، ويفتح آفاقًا جديدة للبحث في إمكانية تحميل العقل والإدراك وجعله يتحكم بكائنات أخرى".
وذكر برجر أنه يتم الاحتفاظ بالخلايا الدماغية التي لا يتجاوز حجمها حجم حبة البازلاء في حاضنات عند 37 درجة مئوية، ورغم أنها تفتقر لتعقيد الدماغ البشري إلا أنها تستجيب مع ذلك للمحفزات من خلال مجموعة متعددة الأقطاب الكهربائية، التي تدعم الاتصال الكهربائي ثنائي الاتجاه.
وأردف: "من الأهمية بمكان التأكيد على أنه بينما يتم تنفيذ وظائف الحركة هذه في البرنامج، فإن القرار باستخدام واحدة أو أخرى مدفوع باستجابة العضو الدماغي للتحفيز".
وتابع: الشبكات العصبية البيولوجية تتمتع بمزايا محتملة "تتضمن استهلاكاً أقل كثيراً للطاقة".
وأشار إلى أن الدماغ البشري يعمل بنحو 20 وات فقط، ما سيوفر "سلوكًا إدراكيًا وتكيفيًا أعلى حقاً مثل الإبداع، وقدرات التعلم الحقيقية من الصفر، والتعرف على الأنماط والتعميم المتفوقين، والتعامل بشكل أفضل مع الغموض والضوضاء، وإمكانية الإصلاح الذاتي والمرونة العصبية".