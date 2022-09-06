حول العالم في صورة: مظاهرات عارمة في ألمانيا.. ما القصة؟

احتشد الآلاف من المواطنين الألمان في مدينة لايبزيج شرق ألمانيا؛ للتظاهر ضد سياسات الحكومة، وارتفاع أسعار الطاقة، وتكاليف المعيشة في البلد الأوروبي.
وفي هذه الصورة التي نشرتها "وكالة رويترز" يقف المتظاهرون السلميون في مواجهة قوات الشرطة؛ للإعراب عن غضبهم من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، حيث دعت الأحزاب اليمينية واليسارية إلى التظاهر السلمي للاحتجاج ضد سياسات حكومة المستشار أولاف شولتس برفع أسعار البنزين والطاقة بعد اشتعال أزمة الغاز الروسي.
وارتفعت تكاليف المعيشة في ألمانيا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، ورجحت دراسة نشرتها وكالة "دويتشه فيله"، أن ترتفع أسعار بيع المواد الغذائية بالتجزئة في ألمانيا بما يزيد على 10 % في عام 2022، وأوضحت أن ذلك يعادل في المتوسط 250 يورو تكاليف إضافية لكل فرد.
ولم يوقف إعلان برلين عن حزمة إجراءات اقتصادية بقيمة 65 مليار يورو للحد من ارتفاع تكاليف الطاقة، ودعم المواطنين والشركات حيال موجة الغلاء الحالية، المظاهرات الغاضبة في لايبزيج، مع توقعات باستمرارها، وانتقالها إلى مدن أخرى.
وسبق مظاهرات لايبزيج، تجمع آخر لمئات من المتظاهرين في لوبمين في شمال شرق ألمانيا، حيث يصل خط أنابيب الغاز نورد ستريم القادم من روسيا.
وطالب المحتجون بتشغيل نورد ستريم 2، وهو خط أنابيب جديد كان على وشك بدء العمل، ولكن الحكومة الألمانية قررت وقف المشروع في أعقاب اندلاع الحرب بين موسكو وكييف.