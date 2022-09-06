حول العالم في صورة: مظاهرات عارمة في ألمانيا.. ما القصة؟

وارتفعت تكاليف المعيشة في ألمانيا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، ورجحت دراسة نشرتها وكالة "دويتشه فيله"، أن ترتفع أسعار بيع المواد الغذائية بالتجزئة في ألمانيا بما يزيد على 10 % في عام 2022، وأوضحت أن ذلك يعادل في المتوسط 250 يورو تكاليف إضافية لكل فرد.