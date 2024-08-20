بينهم "ملك التكنولوجيا في بريطانيا".. شاهد استمرار البحث عن 6 مفقودين في يخت غارق قبالة سواحل صقلية

ومن بين الناجين شارلوت جولونسكي، التي قالت إنها فقدت السيطرة على ابنتها صوفيا البالغة من العمر عامًا واحدًا في الماء، قبل أن تتمكن من رفعها فوق الأمواج حتى انتفخ قارب النجاة، وتم سحبهما إلى بر الأمان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" التي أشارت كذلك إلى نجاة الأب جيمس إمسلي.