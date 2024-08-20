بينهم "ملك التكنولوجيا في بريطانيا".. شاهد استمرار البحث عن 6 مفقودين في يخت غارق قبالة سواحل صقلية
عادت فِرق الإنقاذ والغواصين إلى موقع يخت فاخر، غرق بسبب عاصفة قبالة صقلية أمس الثلاثاء؛ للبحث عن 6 أشخاص، بينهم قطب التكنولوجيا البريطاني مايك لينش، ويُعتقد أنهم ما زالوا عالقين في هيكل اليخت على عمق 50 مترًا تحت الماء.
وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: "قد يكون الركاب الستة المفقودون لا يزالون على قيد الحياة في جيوب هوائية داخل الكبائن".
وبحسب وكالة "اسوشيتد برس"، ذكرت فِرق الإنقاذ أن الغواصين لم يتمكنوا من الوصول إلى الكبائن الموجودة أسفل السطح؛ لأنها كانت مسدودة بالحطام الذي تحرك أثناء العاصفة العنيفة التي أطاحت باليخت في وقت مبكر الاثنين الماضي.
وقال لوكا كاري، المتحدث باسم إدارة الإطفاء: إن عملية البحث أصبحت صعبة بشكل خاص؛ لأن اليخت كان على عمق 50 مترًا؛ وهو ما يحد من الوقت الذي يمكن للغواصين البقاء فيه تحت الماء.
وتوقع المتحدث أن تستغرق عملية البحث بعض الوقت.
وكان اليخت الذي يبلغ طوله 56 مترًا، ويرفع العلم البريطاني، راسيًا على بعد نصف ميل تقريبًا من بورتيشيلو عندما هبت عاصفة صباح الاثنين.
وقال مسؤولو الحماية المدنية إنهم يعتقدون أن اليخت ضربته دوامة مائية.
وتمكن 15 من ركاب وأفراد طاقم اليخت البالغ عددهم 22 من الفرار أولاً إلى قارب نجاة، ثم بواسطة قارب شراعي كان راسيًا قبالة الساحل للتغلب على العاصفة، كما قال كارستن بورنر، قبطان بادن بأول، للصحفيين في موقع الحادث.
وتم العثور على جثة رئيس الطهاة في مكان قريب من موقع الحادث.
ومن بين المفقودين لينش، الذي كان يوصف بأنه ملك التكنولوجيا في بريطانيا، وتمت تبرئته في يونيو من تهم الاحتيال والتآمر في محاكمة فيدرالية أمريكية، تتعلق باستحواذ شركة "هيوليت باكارد" على شركته "أوتونومي كورب"، مقابل 11 مليار دولار، بينما نجت زوجته أنجيلا باكاريس.
وبدا أن العطلة كانت بمنزلة احتفال بعد تبرئة لينش؛ إذ كان من بين الضيوف بعض الأشخاص الذين وقفوا إلى جانبه طوال المحنة.
ومن بين المفقودين أحد محامي لينش في الولايات المتحدة، كريستوفر مورفيلو، وزوجته، وأيضًا الرئيس السابق للجنة التدقيق في "أوتونومي" جوناثان بلومر، الذي شهد في محاكمة لينش، وزوجته.
ومن بين الناجين شارلوت جولونسكي، التي قالت إنها فقدت السيطرة على ابنتها صوفيا البالغة من العمر عامًا واحدًا في الماء، قبل أن تتمكن من رفعها فوق الأمواج حتى انتفخ قارب النجاة، وتم سحبهما إلى بر الأمان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" التي أشارت كذلك إلى نجاة الأب جيمس إمسلي.
وكان اليخت، الذي صُمم عام 2008 من قِبل شركة "بيريني نافي" الإيطالية، يحمل 12 راكبًا و10 من أفراد الطاقم.
ووفقًا لشركات التأجير عبر الإنترنت، فقد كان اليخت متاحًا للتأجير مقابل 195 ألف يورو (نحو 215 ألف دولار).