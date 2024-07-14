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صور تضعك في قلب الحدث.. كيف نجا "ترامب" من محاولة اغتياله؟

الدماء تغطي وجه المرشح الرئاسي فيما يحيطه عملاء الخدمة السرية
الدماء تغطي وجه المرشح الرئاسي فيما يحيطه عملاء الخدمة السريةرويترز

استطاع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب النجاة بحياته بعد تعرُّضه لإطلاق نار خلال تجمُّع انتخابي في مدينة بتلر في ولاية بنسلفانيا في إطار استعداده لمقارعة الرئيس الحالي على رئاسة البلاد.

الحادث الذي أودى بحياة أحد الحاضرين، وأصاب آخر، فضلاً عن مقتل مُنفّذ الهجوم، تسبب في إصابة "ترامب" في أذنه بعد أن اخترقت إحدى الطلقات أذنه اليمنى، إلا أنه ظل بخير بعد أن تعافى سريعًا من إصابته عقب نقله لأحد المستشفيات.

الصور الآتية تضعك في قلب الحدث لحظة بلحظة أثناء تعرُّض الرئيس الأمريكي السابق لمحاولة اغتيال فاشلة.

"ترامب" يتفاعل خلال سماعه دوى إطلاق النار فيما تحكي نظرة إحدى الحاضرات خلفه كل شيء
"ترامب" يتفاعل خلال سماعه دوى إطلاق النار فيما تحكي نظرة إحدى الحاضرات خلفه كل شيءبريندان ماكديرميد/ رويترز
الرئيس الأمريكي السابق يحاول الانخفاض لتجنب الطلقات فيما بدأ الهرج من خلفه
الرئيس الأمريكي السابق يحاول الانخفاض لتجنب الطلقات فيما بدأ الهرج من خلفهبريندان ماكديرميد/ رويترز
معاونو الرئيس السابق يحاولون مساعدته على النهوض وحمايته بعد أن سقط خلف المنصة
معاونو الرئيس السابق يحاولون مساعدته على النهوض وحمايته بعد أن سقط خلف المنصةبريندان ماكديرميد/ رويترز
معاونو "ترامب" يعاينون إصابته فيما تعامل آخرون مع مُطلق النار وأردوه قتيلاً
معاونو "ترامب" يعاينون إصابته فيما تعامل آخرون مع مُطلق النار وأردوه قتيلاًبريندان ماكديرميد/ رويترز
"ترامب" يتلقى العناية بعد إصابته في أذنه اليمنى
"ترامب" يتلقى العناية بعد إصابته في أذنه اليمنىبريندان ماكديرميد/ رويترز
الدماء تغطي وجه المرشح الرئاسي فيما يحيطه عملاء الخدمة السرية
الدماء تغطي وجه المرشح الرئاسي فيما يحيطه عملاء الخدمة السريةبريندان ماكديرميد/ رويترز
"ترامب" يوجه قبضته إلى الحشد فيما يظهر وكأنما يقول "قاتلوا، قاتلوا"
"ترامب" يوجه قبضته إلى الحشد فيما يظهر وكأنما يقول "قاتلوا، قاتلوا"بريندان ماكديرميد/ رويترز
المرشح الرئاسي يشير إلى أنصاره لطمأنتهم فيما يرافق العملاء إلى مكان آمن
المرشح الرئاسي يشير إلى أنصاره لطمأنتهم فيما يرافق العملاء إلى مكان آمنبريندان ماكديرميد/ رويترز
"ترامب" يصعد إلى السيارة لمغادرة موقع الحادث
"ترامب" يصعد إلى السيارة لمغادرة موقع الحادثبريندان ماكديرميد/ رويترز
الرئيس السابق يشير قبل المغادرة إلى أنصاره بقبضته في حماسة بالغة بعد نجاته من محاولة الاغتيال
الرئيس السابق يشير قبل المغادرة إلى أنصاره بقبضته في حماسة بالغة بعد نجاته من محاولة الاغتيالبريندان ماكديرميد/ رويترز
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