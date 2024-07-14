صور تضعك في قلب الحدث.. كيف نجا "ترامب" من محاولة اغتياله؟

استطاع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب النجاة بحياته بعد تعرُّضه لإطلاق نار خلال تجمُّع انتخابي في مدينة بتلر في ولاية بنسلفانيا في إطار استعداده لمقارعة الرئيس الحالي على رئاسة البلاد.
الحادث الذي أودى بحياة أحد الحاضرين، وأصاب آخر، فضلاً عن مقتل مُنفّذ الهجوم، تسبب في إصابة "ترامب" في أذنه بعد أن اخترقت إحدى الطلقات أذنه اليمنى، إلا أنه ظل بخير بعد أن تعافى سريعًا من إصابته عقب نقله لأحد المستشفيات.
الصور الآتية تضعك في قلب الحدث لحظة بلحظة أثناء تعرُّض الرئيس الأمريكي السابق لمحاولة اغتيال فاشلة.