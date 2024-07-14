صور تضعك في قلب الحدث.. كيف نجا "ترامب" من محاولة اغتياله؟

الحادث الذي أودى بحياة أحد الحاضرين، وأصاب آخر، فضلاً عن مقتل مُنفّذ الهجوم، تسبب في إصابة "ترامب" في أذنه بعد أن اخترقت إحدى الطلقات أذنه اليمنى، إلا أنه ظل بخير بعد أن تعافى سريعًا من إصابته عقب نقله لأحد المستشفيات.