بلاغ القنبلة ينتهي بهبوط اضطراري لطائرة ركاب في اليابان

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن الطائرة التابعة لشركة "جيت ستار" هبطت اضطرارياً في مطار "شوبو سينرير" الدولي في مقاطعة آيتشي بعد تلقي اتصالٍ هاتفي؛ زعم فيه أحد الأشخاص أنه وضع قنبلة في الطائرة، إلا أنه لم يتم العثور على أيّ متفجراتٍ أو أشياءٍ مثيرة للارتياب بعد تفتيش الطائرة بشكلٍ كاملٍ، وتمّ استئناف العمل في المطار بعد ساعات من إغلاقه.