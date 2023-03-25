الرابع خلال 48 ساعة.. زلزال جديد يهز "كهرمان مرعش"

ضرب زلزالٌ آخر بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، ولاية كهرمان مرعش- جنوبي تركيا، وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء، أن الزلزال وقع في إيكنوزو في ولاية كهرمان مرعش، وعلى عمق 7 كيلو مترات.