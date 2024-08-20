العلماء يحذّرون.. هل ينقرض الموز من العالم؟!!

أفاد علماء وباحثون أمريكيون، بانتشار الأمراض الفطرية بسرعة بين أشجار الموز؛ مما يؤدي إلى ذبولها وموت النباتات؛ مشيرين إلى أن مرض الذبول الفيوزاريوم (Fusarium wilt)، الذي يُعتبر أحد أخطر الأمراض التي تصيب محصول الموز في العالم؛ قد يؤدي إلى انقراضه إذا لم يتم السيطرة عليه.
وذكر العلماء في أبحاثهم أن الموز الذي نأكله، المسمى موز كافنديش، مهدد بمرض قاتل للنبات يسمى ذبول الفيوزاريوم، وقد قضى هذا المرض بالفعل على أصناف الموز الأخرى، ودمّر إنتاج الموز في خمسينيات القرن العشرين.
وأشار الباحثون إلى أنهم توصلوا لبعض النتائج التي قد تساعد العالم في إنقاذ الموز "كافنديش" من الانقراض، بعد أن انقرضت العديدُ من الأنواع السابقة من هذه الفاكهة بأمراض خطيرة.
وقال كبير مؤلفي الدراسة "لي جون"، أستاذ الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية في جامعة ماساتشوستس أمهيرست الأمريكية: إن نوع الموز الذي نأكله اليوم ليس هو نفسه الذي أكله أجدادنا؛ وذلك بعد أن انقرض النوع الذي أكله السابقون من البشر بسبب ما يُعرف بـ"الذبول الفوزاريومي".