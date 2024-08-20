العلماء يحذّرون.. هل ينقرض الموز من العالم؟!!

أفاد علماء وباحثون أمريكيون، بانتشار الأمراض الفطرية بسرعة بين أشجار الموز؛ مما يؤدي إلى ذبولها وموت النباتات؛ مشيرين إلى أن مرض الذبول الفيوزاريوم (Fusarium wilt)، الذي يُعتبر أحد أخطر الأمراض التي تصيب محصول الموز في العالم؛ قد يؤدي إلى انقراضه إذا لم يتم السيطرة عليه.