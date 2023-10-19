بين ألم المرض والخوف على الأحباء.. أطفال من غزة في القدس للعلاج من السرطان مع ذويهم

والطفل "علي" واحدٌ من أربعة أطفال من قطاع غزة يتلقون العلاج من مرض السرطان في مستشفى أوغستا فكتوريا على سفح جبل الزيتون في القدس الشرقية المحتلة. وإجمالًا لا يُسمح إلا لشخص واحد من العائلة بالتواجد مع المصاب للعلاج غير الموجود في قطاع غزة.