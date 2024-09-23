أطلق عليه عبوة غاز ثم احتجزه.. شاهد ما فعله روبوت بمجرم هارب في أمريكا
تَمكن روبوت تابع لشرطة ولاية تكساس الأمريكية، من احتجاز مجرم والقبض عليه؛ على الرغم من مقاومته اليائسة، وانتشر على الشبكات الاجتماعية فيديو أظهر الاشتباك بينهما.
وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية؛ فقد حُكِم على فيليكس ديلاروزا بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة تصنيع ونقل مواد محظورة.
وفي عام 2022، بعد أن قضى ربع مدة عقوبته، تم إطلاق سراحه، ولكن بموجب شروط الإفراج كان عليه ارتداء سوار إلكتروني وعدم مغادرة منطقة محددة.
لكن "ديلاروزا" قام بفك السوار الإلكتروني واختفى، وتعقبته الشرطة في أحد فنادق تكساس وأرسلت الحرس الوطني مع روبوت لاعتقاله.
وعندما اقترب الروبوت من باب غرفة "ديلاروزا"، وفي ذراعه المعدنية علبة غاز فلفل، انحنى "ديلاروزا" وألقى غطاء على نظام المراقبة الخاص بالروبوت، ثم أطلق النار عليه عدة مرات من مسدس وقفز من النافذة، فقام الروبوت باستخدام غاز الفلفل، وتثبيت المجرم على الأرض في نهاية الممر وإلقاء القبض عليه.