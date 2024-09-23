أطلق عليه عبوة غاز ثم احتجزه.. شاهد ما فعله روبوت بمجرم هارب في أمريكا

وعندما اقترب الروبوت من باب غرفة "ديلاروزا"، وفي ذراعه المعدنية علبة غاز فلفل، انحنى "ديلاروزا" وألقى غطاء على نظام المراقبة الخاص بالروبوت، ثم أطلق النار عليه عدة مرات من مسدس وقفز من النافذة، فقام الروبوت باستخدام غاز الفلفل، وتثبيت المجرم على الأرض في نهاية الممر وإلقاء القبض عليه.