ذهبوا لنجدتهم فلاقوا مصيرهم الموعود.. شاهد: "حقل ألغام" يلتهم جنودًا إسرائيليين

أظهر مقطع فيديو بثته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد من تفجير حقل ألغام في كمين محكم لأربعة "جيبات" عسكرية إسرائيلية في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، وكذلك استهداف قوات النجدة التي وصلت إلى المكان لإخلاء القتلى والجرحى.
ويظهر في المقطع المرئي عملية تجهيز الفخ المحكم بالعبوات الناسفة، ثم ينتقل المشهد مستعرضًا انفجار حقل الألغام في آليات الاحتلال، وإصابتهم بالعطب.
ويظهر في مشهد آخر، مسارعة آلية عسكرية لإخلاء الجنود المتأثرين بالانفجار، إلا أنها استهدفت هي الأخرى بقذيفة مضادة للتحصينات أشعلت فيها النيران.
يُشار إلى أنه بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي نحو 162 قتيلاً منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد قتلاهم إلى أكثر من 489 قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه، وذلك وفقًا للأرقام الإسرائيلية الرسمية المعلنة، التي يرجح محللون عدم دقتها، واحتمالية أن تكون أكثر من ذلك.