وزارة الصحة في كوريا الجنوبية تلزم المستشفيات الكبرى بتخصيص غرفة للموت الرحيم

وقال المسؤول في الوزارة "كيم غوك إيل": إن "أكثر من 3 من كل 4 أشخاص يقضون ساعتهم الحتمية في المؤسسات الطبية، ومثل هذه المساحة من شأنها أن تساعدهم على الموت الرحيم، وستواصل الحكومة المشاورات مع الحكومات المحلية والمستشفيات بشأن هذه القضية".