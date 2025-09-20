ثلاثة ملايين فأر في نيويورك.. دراسة تكشف أسرار تكيف القوارض مع حياة المدينة

وأشارت إيميلي ماكفيشيوس، أخصائية طب الأعصاب المشاركة في الدراسة، إلى أن الفئران الأصغر سنًا تتحرك في مجموعات تصل إلى عشرين فأرًا، وكأنها في طور التعلم، بينما تسير الفئران الأكبر منفردة في مهمة استكشاف تنقل خلالها المعلومات إلى باقي المستعمرة.