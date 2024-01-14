الخامس خلال عامين.. فيديو لثوران بركان جنوب العاصمة الآيسلندية

للمرة الثانية خلال أقل من شهر ثار بركان يقع شمال بلدة غريندافيك بجنوب غرب آيسلندا في ساعة مبكرة اليوم الأحد قرب موقع ثوران بركاني في ديسمبر الماضي، وفق مكتب الأرصاد الآيسلندي.
ومع تصاعد النشاط الزلزالي ليل السبت الأحد أجلت السلطات أهالي جريندافيك قرابة الساعة الثالثة فجر الأحد، حسبما ذكرت هيئة البث الآيسلندية العامة "آر يو في".
وكتب مكتب الأرصاد الجوية وفق الفرنسية: "لقد ظهر صدع على جانبي السدود التي بدأ بناؤها شمال جريندافيك".
ويعتبر هذا هو الثوران البركاني الخامس في آيسلندا خلال عامين، وقد حدث الانفجار السابق في 18 ديسمبر في نفس المنطقة جنوب غرب العاصمة ريكيافيك.
وتم إخلاء قرية غريندافيك، وهي قرية صغيرة لصيادي الأسماك يبلغ عدد سكانها حوالي 4000 نسمة، كإجراء احترازي في 11 نوفمبر.
ومنذ ذلك الحين، سمح للسكان بالعودة لفترات قصيرة، قبل صدور أمر بالإخلاء الليلة الماضية.
وآيسلندا هي موطن لـ 33 منظومة بركانية نشطة، وهو أعلى رقم في أوروبا.