قتيل و5 جرحى في إطلاق نار بمحطة مترو الأنفاق بـنيويورك

أعلنت شرطة نيويورك اليوم الثلاثاء، مقتل رجل وإصابة خمسة آخرين في إطلاق نار وقع في محطة مترو بحي البرونكس بعد عصر أمس الاثنين.
وقالت الشرطة إن مجموعتين من المراهقين بدأتا في الاشتباك داخل قطار رقم 4 حوالى الساعة 4:30 مساءً بتوقيت واشنطن، وتطور الأمر إلى وقوع إطلاق نار على منصة المحطة بمجرد توقف القطار في محطة ماونت إيدن في البرونكس.
وتَعَرّض ستة أشخاص لإصابات بالرصاص؛ أربعة رجال وامرأتين تتراوح أعمارهم بين 14 و71 عامًا، وقُتل رجل يبلغ من العمر 34 عامًا في حادث إطلاق النار.
وأفادت الشرطة بأن بعض الضحايا كانوا ضمن مجموعات المراهقين، بينما كان آخرون من بين المارة، ولم يتم الكشف عن مدى خطورة الإصابات.
ولم يتم تحديد المشتبه بهم حتى الآن، وقالت الشرطة إنها تقوم بمراجعة لقطات الفيديو من محطة المترو لتحديد عدد وهويات الأشخاص المتسببين في إطلاق النار ومساعديهم.