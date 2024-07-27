رغم خدعة "الاستحواذ الكبير".. كيف أنقذ سؤال واحد شركة "فيراري" من عملية احتيال؟

وأكد الأشخاص المطلعون على الحادثة، والذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الأمر، أن شركة السيارات الفاخرة الإيطالية خرجت من هذه المحاولة، دون أن تصاب بأذى، بعد أن أدرك المدير الذي تلقى المكالمة أن هناك شيئًا ما غير صحيح.