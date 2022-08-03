100 طبيب و27 ساعة.. نجاح عملية فصل توأم برازيلي ملتصق الرأس

وفي حديثه عن جانب الجراحة بالواقع الافتراضي، قال الدكتور جيلاني: "إنه أمر رائع. من الرائع حقاً رؤية التشريح وإجراء الجراحة قبل تعريض الأطفال فعلياً لأي خطر. ويمكنك أن تتخيل كم هو مطمئن للجرّاحين. ومن بعض النواحي، تُعد هذه العمليات هي الأصعب في عصرنا".