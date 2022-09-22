"فوربس" تكشف عن هوية أصغر مليارديرة في العالم

وحسب موقع "الحرة"، تقول المجلة إن "كيم جونغ يون، الابنة المراهقة للراحل كيم جونغ جو، مؤسس شركة نيكسون الكورية الجنوبية لألعاب الفيديو، والذي توفي في فبراير الماضي عن 54 عاما، هي أصغر مليارديرة في العالم، بعد أن ورثت حصة في عملاق الألعاب عبر الإنترنت.