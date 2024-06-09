بالفيديو.. سرعة بديهة موظف جمع تذاكر هندي تنقذ شابًّا من الموت

احتفى رواد السوشيال ميديا في الهند بموظف جمع تذاكر على متن حافلة، وتم اعتباره بطلاً قوميًّا، بعد أن أنقذ رجلاً من السقوط من حافلة متحركة في ولاية كيرالا.
وفي التفاصيل، انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لرد الفعل السريع لموظف التذاكر بالحافلة أثناء جمعه التذاكر، الذي أدى إلى تجنب سقوط مميت محتمل لأحد الركاب.
والتقطت كاميرات المراقبة لقطات تُظهر رجلاً يقف بجوار سائق الحافلة وراكبًا آخر لاستلام تذكرته، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
بعدها بقليل فقد الراكب توازنه، وسقط.
وفي رد فعل سريع تدخَّل موظف التذاكر، ومنعه من السقوط من باب الحافلة المفتوح؛ إذ أمسك الموظف بيد واحدة الرجل بقوة، وأنقذه من السقوط في الشارع، حيث مرت شاحنة مسرعة، كادت تودي بحياته لولا الإنقاذ.
وأشاد عدد من الناشطين في الهند بالموظف سريع البديهة، واعتبره البعض "الملاك المنقذ" للرجل الذي كاد يفقد حياته.