بالفيديو.. سرعة بديهة موظف جمع تذاكر هندي تنقذ شابًّا من الموت

وفي رد فعل سريع تدخَّل موظف التذاكر، ومنعه من السقوط من باب الحافلة المفتوح؛ إذ أمسك الموظف بيد واحدة الرجل بقوة، وأنقذه من السقوط في الشارع، حيث مرت شاحنة مسرعة، كادت تودي بحياته لولا الإنقاذ.