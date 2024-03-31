الكريديس: خطة قوات أمن العمرة تتضمّن محاور عدة وترتبط بالجانب الأمني وإدارة الحشود

وأضاف: أن الخطط تتسلسل منذ رحلة المعتمر القادم من الخارج أو الداخلي، وحسب المسارات البرية أو الجوية، ولدينا نقاط الضبط الأمني على الطرق المؤدية للعاصمة المقدسة، ثم نقاط المرور وحجوزات المركبات لتسهيل رحلة المعتمر.