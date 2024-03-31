الكريديس: خطة قوات أمن العمرة تتضمّن محاور عدة وترتبط بالجانب الأمني وإدارة الحشود

كشف متحدث قيادة أمن العمرة في المسجد، المقدم خالد الكريديس، عن خطة إدارة الحشود خلال مواسم العمرة وشهر رمضان.
وأوضح "الكريديس" أن قوات أمن العمرة لديها خطة تتضمّن محاور متعدّدة ترتبط بالجانب الأمني وإدارة الحشود والحركة المرورية، وتقديم الخدمات الإنسانية، ودعم وتمكين القطاعات الأمنية والخدمية وترتبط بمركز القيادة والسيطرة.
وأضاف: أن الخطط تتسلسل منذ رحلة المعتمر القادم من الخارج أو الداخلي، وحسب المسارات البرية أو الجوية، ولدينا نقاط الضبط الأمني على الطرق المؤدية للعاصمة المقدسة، ثم نقاط المرور وحجوزات المركبات لتسهيل رحلة المعتمر.
وتابع: تنتقل الخطة إلى توزيع التدفقات بشكل مناسب ومريح للمعتمرين والمسارات المفتوحة على مدار الساعة في صحن المطاف والمصليات داخل المسجد وخارجه.