تعويضات بالملايين.. "استرازينيكا" تعترف: وفيات وأمراض خطيرة بعد لقاح كورونا

وقالت سارة مور، الشريكة في شركة المحاماة Leigh Day، التي تقدم الدعاوى القانونية: "استغرق الأمر من شركة AstraZeneca عامًا للاعتراف رسميًّا بأن لقاحها يمكن أن يسبب جلطات دموية مدمرة، في حين أن هذه الحقيقة تم قبولها على نطاق واسع من قِبل الأطباء السريريين".