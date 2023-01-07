غداً.. قمر اصطناعي قديم يسقط على الأرض وهذه احتمالية وقوعه على البشر

وأكّدت الوكالة في بيانها أن فرصة سقوط الحطام على البشر منخفضة، حيث إن معظم القمر الاصطناعي الذي يبلغ وزنه "2450 كيلوغراماً " سيحترق، لكن سيبقى بعض الحطام دون أضرار، مشيرة إلى أن احتمالات الإصابة من هذا الحطام المتساقط تبلغ بنحو 1 في 9400.