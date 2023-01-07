غداً.. قمر اصطناعي قديم يسقط على الأرض وهذه احتمالية وقوعه على البشر

قالت وكالة ناسا للملاحة الجوية والفضاء الامريكية، إن قمراً اصطناعياً متقاعداً يبلغ من العمر (٣٨ عاماً) على وشك السقوط من السماء على الأرض صباح بعد غد الإثنين.
وأكّدت الوكالة في بيانها أن فرصة سقوط الحطام على البشر منخفضة، حيث إن معظم القمر الاصطناعي الذي يبلغ وزنه "2450 كيلوغراماً " سيحترق، لكن سيبقى بعض الحطام دون أضرار، مشيرة إلى أن احتمالات الإصابة من هذا الحطام المتساقط تبلغ بنحو 1 في 9400.
ويتوقع العلماء أن يسقط القمر الاصطناعي الذي تمّ اطلاقه عام ١٩٨٤، مساء الأحد بتوقيت الولايات المتحدة، وصباح الإثنين بتوقيت الشرق الأوسط ومناطق أخرى في آسيا وإفريقيا .