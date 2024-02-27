سجن "حارق القرآن" 42 شهراً.. بين حكم شيشاني وتعليمات أجهزة أوكرانيا الخاصة!

حكمت محكمة منطقة فيسياتوفسكي بالعاصمة الشيشانية غروزني، على المُدان بحرق القرآن بجانب مسجدٍ في فولغوغراد نيكيتا جورافيل، بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف السنة في سجنٍ عام.
ووفق وكالة "تاس"، أعلن القاضي رسلان داندايف؛ حكم المحكمة، وفيه: "بإضافة الأحكام الجزئية للعقوبة، حكمت المحكمة بالسجن لمدة ثلاثة سنوات وستة أشهر في سجنٍ يتبع النظام العام"، وهو ما طالب به المدعي العام.
واُعتقل جورافيل؛ في مايو 2023 في فولغوغراد، بسبب حرقه القرآن أمام مسجدٍ في المدينة، وفقاً للجنة التحقيق الروسية؛ حيث اعترف بأنه فعل ذلك مقابل المال بناءً على تعليماتٍ خاصّة من الأجهزة الخاصّة الأوكرانية.
وتم تحويل القضية إلى المحقّقين في جمهورية الشيشان، ونُقل إلى هناك، وخلال التحقيق اعترف جورافيل؛ بجريمته في حرق القرآن، إلا أنه لم يعترف بارتكابه الشغب.