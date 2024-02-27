سجن "حارق القرآن" 42 شهراً.. بين حكم شيشاني وتعليمات أجهزة أوكرانيا الخاصة!

وتم تحويل القضية إلى المحقّقين في جمهورية الشيشان، ونُقل إلى هناك، وخلال التحقيق اعترف جورافيل؛ بجريمته في حرق القرآن، إلا أنه لم يعترف بارتكابه الشغب.