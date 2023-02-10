مصر.. انهيار 4 طوابق وسيارات الطوارئ والإسعاف تهرع للمكان

أصيب 12 شخصًا إثر انهيار منزل بمنطقة أبو الريش، بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة في مصر.
وعلى الفور، هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين انهيار منزل مكون من 4 طوابق، بجوار سويقة أبو الريش بمدينة دمنهور، وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصًا حتى الآن، وجارٍ البحث عن اثنين من المفقودين.
وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي، وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عن المفقودين.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.