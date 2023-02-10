مصر.. انهيار 4 طوابق وسيارات الطوارئ والإسعاف تهرع للمكان

وعلى الفور، هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين انهيار منزل مكون من 4 طوابق، بجوار سويقة أبو الريش بمدينة دمنهور، وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصًا حتى الآن، وجارٍ البحث عن اثنين من المفقودين.