مفاجآت بالجملة.. الشرطة الأسترالية تكشف لغز العثور على أشلاء مصري في القمامة

وظلت الجريمة بعيدة عن الأنظار لأكثر من عام، حتى اكتشفت عائلة الزوج في مصر، وأصدقاؤه في أستراليا أنه مفقود منذ يوليو 2023، لتعلن الشرطة الأسترالية السبت الماضي، مقتل ممدوح نوفل على يد زوجته، وفقًا لروسيا اليوم.