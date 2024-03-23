فيديو من قلب هجوم "كروكوس".. "إسلام" يقود أكثر من 100 شخص إلى خارج المبنى بسلام

نشر موقع "سبوتنيك عربي" تفاصيل جديدة من حادث الهجوم بالأسلحة الذي تعرض له مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري بضواحي موسكو، مساء الجمعة، وراح ضحيته أكثر من 133 شخصًا، بالإضافة إلى 140 مصابًا نقلوا للمستشفيات، بينهم عشرات الحالات الخطيرة.
ونشرت "سبوتنيك" مقطع فيديو لشاب يبلغ من العمر 15 عامًا يدعى "إسلام"، يعمل في غرفة المعاطف بالمركز، وهو يقود أكثر من 100 شخص إلى خارج المبنى.
وقاد الشابُّ المواطنين عبر مركز المعارض، ومن خلال مبنى المكاتب إلى الشارع. وقال: إنه اتبع التعليمات في حالة الطوارئ.
وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الصحة الروسية ارتفاع عدد الجرحى جراء هجوم كروكوس الإرهابي، الذي وقع أمس إلى 140 شخصًا.
وقالت: إنه قد خرج ثلاثة جرحى من المستشفيات القريبة من موسكو، لكن لا يزال 105 أشخاص يتلقّون العلاج داخل المستشفى، ويخضع 31 آخرون للعلاج في عيادات خارجية.
وكانت لجنة التحقيق الروسية أعلنت، مساء اليوم، وفق "روسيا اليوم"، ارتفاع عدد قتلى هجوم كروكوس إلى 133 شخصًا، وأشارت إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.
وهاجم 4 رجال مدججين بالأسلحة، مساء أمس الجمعة، مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري بضواحي موسكو، وأطلقوا النار بشكل جنوني على المدنيين المتواجدين هناك، وأشعلوا النار في المركز.
وكانت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أفادت في وقت سابق اليوم السبت، بأنه تم اعتقال 11 شخصًا على خلفية هجوم "كروكوس"، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم.
وتمّ اعتقال الإرهابيين الأربعة في مقاطعة بريانسك الروسية، لدى محاولتهم الهروب باتجاه الحدود الأوكرانية.