فيديو من قلب هجوم "كروكوس".. "إسلام" يقود أكثر من 100 شخص إلى خارج المبنى بسلام

نشر موقع "سبوتنيك عربي" تفاصيل جديدة من حادث الهجوم بالأسلحة الذي تعرض له مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري بضواحي موسكو، مساء الجمعة، وراح ضحيته أكثر من 133 شخصًا، بالإضافة إلى 140 مصابًا نقلوا للمستشفيات، بينهم عشرات الحالات الخطيرة.