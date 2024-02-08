قد تقذف به للموت.. تحذير من أنشطة "زوكربيرغ" الخطيرة وقصة نزاله ضد "ماسك"!

وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن تستغرق الإصابة، التي تطلبت عملية جراحية، عدة أشهر للشفاء، لكنه ذكر في منشور على "إنستغرام" أنه "ما زال يتطلع إلى القتال بعد التعافي".