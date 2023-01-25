تقرير: فاتورة الكوارث الطبيعية خلال 2022 تصل إلى 313 مليار دولار

كشفت شركة "إيه.أو.إن" الناشطة في مجال الوساطة التأمينية، الأربعاء، عن تقديراتها لحجم الخسائر الاقتصادية العالمية المتعلقة بالكوارث الطبيعية، التي كان تغيّر المناخ وراء كثير منها، مشيرةً إلى أن القيمة تصل إلى 313 مليار دولار في 2022، لافتةً الانتباه إلى أن أقل من نصف هذه الخسائر فقط كان مؤمنًا عليه.