تغيَّر مسار تدفُّق الكتل المنصهرة.. شاهد كيف انهارت فوهة بركان في أيسلندا

ويقع البركان على بُعد نحو 30 كيلومترًا جنوب غربي العاصمة ريكيافيك. وحثت السلطات الناس على عدم السفر أو التنقل بالقرب من البركان قائلة إنه قد يكون هناك مستويات عالية "خطيرة" من الغازات البركانية، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".