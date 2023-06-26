مع العثور على أول ضحية.. فيديو لحظة انهيار عقار الإسكندرية

وثَّق فيديو، التُقط على ما يبدو بواسطة كاميرا للمراقبة، لحظة انهيار عقار منطقة سيدي بشر في محافظة الإسكندرية شمالي مصر صباح الاثنين.
وبحسب موقع "الحرة"، يُظهر المقطع المتداول سقوط المبنى، المكون من 14 طابقًا، وحدوث حالة من الهلع بين المارة الذين حاولوا الفرار بسرعة من المكان.
ونقل الموقع عن صحيفة "الشروق" المصرية أن فِرق الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية انتشلت اليوم الاثنين جثة شاب بعمر 22 عامًا، قالت إنه أول ضحية في انهيار العقار الواقع بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر.
ومن جانبه، قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات إلى فضائية "ETC" مساء الاثنين، إن القتيل سوداني الجنسية. وأفاد السجيني بارتفاع عدد المفقودين إلى ثمانية.
ولا تزال عملية رفع الأنقاض تتواصل بحثًا عن عالقين أو ضحايا تحت الأنقاض.
وأعلن محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه جرى استقدام معدات ثقيلة للانتهاء من رفع الأنقاض بأسرع وقت.
وكان المحافظ قد توجه إلى موقع انهيار الجزء الأمامي من العقار المكون من 14 طابقًا، وكشف عن حدوث انشطار نصفي رأسي به، ولفت إلى أنه "يُستخدم كشقق إيجار خلال موسم الصيف، وصدر للطابق الأخير به قرار إزالة".