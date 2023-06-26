مع العثور على أول ضحية.. فيديو لحظة انهيار عقار الإسكندرية

وكان المحافظ قد توجه إلى موقع انهيار الجزء الأمامي من العقار المكون من 14 طابقًا، وكشف عن حدوث انشطار نصفي رأسي به، ولفت إلى أنه "يُستخدم كشقق إيجار خلال موسم الصيف، وصدر للطابق الأخير به قرار إزالة".