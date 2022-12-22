تراقَصَ أثناء تلاوة القرآن.. إذاعة مصر تعاقب قارئ قرآن بعد الفيديو "المشين"

في مصر، أصدرت اللجنة الموحدة لاختبار القراء والمبتهلين بالإذاعة والتليفزيون، برئاسة محمد نوار رئيس الإذاعة، قرارًا برفع القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي، قارئ القرآن الكريم المعتمد بالإذاعة، من خريطة الإذاعات الخارجية والأمسيات والتسجيلات القرآنية لمدة عام؛ بدأت من أمس 21 ديسمبر 2022 وحتى 21 ديسمبر 2023.
وحسب موقع صحيفة "اليوم السابع"، أوضحت اللجنة أن أسباب وقف الشيخ محمد حامد السلكاوي: "جاءت نظرًا لما بدر منه من قراءة القرآن الكريم بطريقة وحركات غير لائقة لا تتناسب مع قدسية كتاب الله؛ فضلًا عن عدم إجادته للأحكام التجويدية".
وأصدرت نقابة قراء ومحفّظي القرآن الكريم برئاسة الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ، بيانًا مساء أمس تعليقًا على تداول مقطع فيديو لأحد قراء القرآن الكريم المعتمدين بالإذاعة يتلو القرآن الكريم بحركات لا تليق بكتاب الله.
ونقلت "اليوم السابع" عن نقابة قراء القرآن الكريم في بيانها: "انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقارئ إذاعي يتلو القرآن الكريم من سورة الشورى، ويأتي أثناء التلاوة بحركات لا تليق بكتاب الله، فقامت النقابة بإبلاغ رئيس الإذاعة المصرية ورئيس التخطيط الديني بالإذاعة، وقامت النقابة بتكليف المستشار القانوني للنقابة بإبلاغ النيابة العامة ضد هذا القارئ".
وتابعت نقابة قراء القرآن الكريم في بيانها السابق: "والنقابة لم ولن تتهاون مع كل مَن تُسول له نفسه مخالفة أحكام التلاوة أو القراءة بغير علم؛ خصوصًا من يصرون على ذلك ولا يخافون يومًا يرجعون فيه إلى الله".