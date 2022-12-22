تراقَصَ أثناء تلاوة القرآن.. إذاعة مصر تعاقب قارئ قرآن بعد الفيديو "المشين"

وتابعت نقابة قراء القرآن الكريم في بيانها السابق: "والنقابة لم ولن تتهاون مع كل مَن تُسول له نفسه مخالفة أحكام التلاوة أو القراءة بغير علم؛ خصوصًا من يصرون على ذلك ولا يخافون يومًا يرجعون فيه إلى الله".