اعترفت بالخطأ.. مقاضاة شركة شحن بريطانية لإرسالها "كلبًا" إلى السعودية بدلًا من أمريكا

وأشارت إلى أن الأسرة الأمريكية دفعت ما يقارب ٢٠٠٠ دولار لشركة الشحن البريطانية "IAG Cargo"، وأنهت كافة الإجراءات بشكل صحيح لنقل كلبهم إلى أمريكا، لكن الشركة ارتكبت خطأ وقامت بإرساله إلى السعودية؛ حيث تمت إعادته في رحلة أخرى مجددًا إلى لندن ومنها إلى ولاية تينيسي؛ ما كلفهم نحو ١٠ آلاف دولار إضافية.