اعترفت بالخطأ.. مقاضاة شركة شحن بريطانية لإرسالها "كلبًا" إلى السعودية بدلًا من أمريكا

رفعت أسرة أمريكية دعوى قضائية ضد شركة طيران بريطانية، مطالبة بتعويضات مادية؛ لإرسالها "كلب" الأسرة إلى السعودية بدلًا من أمريكا.
ووفًقا لتقارير بريطانية فإن الكلب "بلوبيل" عانى من رحلة طويلة بلغت أكثر من ٦٠ ساعة بسبب نقله عن طريق الخطأ إلى الرياض، بدلًا منزله في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية.
وأشارت إلى أن الأسرة الأمريكية دفعت ما يقارب ٢٠٠٠ دولار لشركة الشحن البريطانية "IAG Cargo"، وأنهت كافة الإجراءات بشكل صحيح لنقل كلبهم إلى أمريكا، لكن الشركة ارتكبت خطأ وقامت بإرساله إلى السعودية؛ حيث تمت إعادته في رحلة أخرى مجددًا إلى لندن ومنها إلى ولاية تينيسي؛ ما كلفهم نحو ١٠ آلاف دولار إضافية.
واعترفت الشرطة البريطانية بالخطأ، وأكدت أنها ستقوم بإنهاء الأمر مع الأسرة الأمريكية بطريقة ودّية ترضي الطرفين.