ارتفاع ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 44 قتيلاً وإصابة 300

كشفت السلطات المحلية في إندونيسيا عن ارتفاع حصيلة الزلزال الذي وقع اليوم الإثنين في جزيرة جاوة إلى 44 قتيلاً وإصابة 300 آخرين.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن السلطات المحلية أن القتلى من سكان منطقة شيانجور في مقاطعة جاوة الغربية.
وأشارت السلطات المحلية إلى أن الأضرار لحقت بسبعة مبانٍ سكنية، إضافة إلى مدرسة ومستشفى ومبانٍ إدارية.
وكانت وكالة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، قد أفادت في وقت سابق، بأن شدة الزلزال بلغت 5.6 درجات، وبأنه ضرب قرب بلدة سيانجور التي تبعد مسافة 100 كلم عن جاكرتا، وفق سكاي نيوز عربية.
ووصفت مياديتا واليو، المحامية البالغة 22 عاماً، حالة الذعر بين الموظفين الذين هرعوا للخروج من المبنى لدى وقوع الزلزال.. وقالت: "كنت أعمل عندما بدأت الأرض تهتز تحتي، شعرت بشكل واضح بالزلزال، حاولت عدم القيام بشيء كي أفهم ما يحدث، لكنه ازداد قوة واستمر لفترة من الوقت".
وتشهد إندونيسيا زلازل بصورة متكررة بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط الزلزالي الشديد حيث تصطدم الصفائح التكتونية التي تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.