ارتفاع ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 44 قتيلاً وإصابة 300

ووصفت مياديتا واليو، المحامية البالغة 22 عاماً، حالة الذعر بين الموظفين الذين هرعوا للخروج من المبنى لدى وقوع الزلزال.. وقالت: "كنت أعمل عندما بدأت الأرض تهتز تحتي، شعرت بشكل واضح بالزلزال، حاولت عدم القيام بشيء كي أفهم ما يحدث، لكنه ازداد قوة واستمر لفترة من الوقت".