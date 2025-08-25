مصر.. اعترافات "الزوجة الثانية" تنهي لغز "الموت الغامض" لأسرة كاملة في المنيا

ووفقًا لصحيفة المصري اليوم، أسفرت التحريات عن تحديد الجانية في أقل من أسبوعين، حيث اعترفت المتهمة بأنها وضعت مادة سامة في الخبز الذي قدمته للأطفال، بهدف التخلص منهم ومن والدتهم. وقالت في اعترافاتها: "الغيرة أعمتني وخشيت أن يطلقني ويعود لطليقته، ففكرت في إنهاء وجودها وأبنائها"، مضيفة أن الشيطان دفعها لارتكاب الجريمة.