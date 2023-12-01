باتت حطامًا.. شاهد: "سرايا القدس" تُسقط طائرة إسرائيلية تبلغ قيمتها 50 ألف دولار

وبفضل قدراتها المميزة على التحليق بين ساعة ونصف الساعة إلى ثلاث ساعات، ولمدى قد يصل لأربعين كيلومترًا، تستخدمها كتائب المشاة الإسرائيلية للمهام الاستخباراتية وجمع المعلومات، إضافة لقدرتها الهائلة على المسح الضوئي، وتحديد الأهداف بدقة عالية، وقدرتها على التحليق ليلاً دون أن تشعر بها الجهة أو المنطقة المراقبة بفضل تزودها بكاميرات كهربائية بصرية، وكاميرات الليزر والأشعة تحت الحمراء.