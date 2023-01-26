الإمارات.. امرأة زودت محتالًا بـ"كلمة سر" بطاقتها الائتمانية.. وهذا ما حدث بعدها

خدعوا العديد من الضحايا

بدوره، أقر المتهم في محضر استدلالات الشرطة، أنه وبقية المتهمين الهاربين تمكنوا من خداع العديد من الضحايا واستعمال بيانات حساباتهم البنكية في تحويل مبالغ مالية إلى حسابات أخرى، أو استعمال بيانات بطاقاتهم في عمليات شرائية من منافذ مختلفة؛ لافتًا إلى أنه اتصل شخصيًّا بكثير من الضحايا، الذين لم يكن يعرف أسماءهم، لكي يقنعهم بأنه موظف بالبنك، وكان يحصل على 10% من قيمة المبلغ الذي يستولي عليه من الضحية؛ فيما يستولي زعيم العصابة على بقية المبلغ.