زوبعة كبيرة في "فنجان شاي".. هجمات الحوثي تُهدِّد أهم عادات البريطانيين

وبالرغم من ذلك، قال خبراء سلسلة التوريد إن الأسعار قد ترتفع نتيجة لانخفاض حجم المخزون، فيما قال أندرو أوبي، مدير الغذاء والاستدامة في اتحاد التجزئة البريطاني: "هناك انقطاع مؤقت في بعض خطوط إنتاج الشاي الأسود، لكن التأثير على المستهلكين سيكون ضئيلاً؛ لأن تجار التجزئة لا يتوقعون تحديات كبيرة".