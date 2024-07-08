مشاهد مرعبة: تطايُر الحمم واللهب من فوهة البركان الأكثر نشاطًا في أوروبا

اندلعت ثورة بركان جبل إتنا في إيطاليا مُطلقًا حممه اللاهبة وأعمدة من الدخان الأسود الكثيف والرماد في سماء جزيرة صقلية بعد خمول دام نحو 4 سنوات، وشوهدت الانفجارات العنيفة من فوهة البركان بعد زيادة كبيرة في نشاطه.
وتتأهب السلطات الإيطالية للتعامل مع الموقف، كما أصدرت تحذيرات من احتمالية التدهور السريع للأوضاع، وإمكانية إخلاء السكان من المنطقة في ظل نشاط كثيف للبركان الذي يعد الأكثر نشاطًا في أوروبا.
وتسبب الثوران في تعطل حركة الطيران في مطار كاتانيا لفترة قصيرة بعد اكتساح رماد البركان المجال الجوي، وتشكَّلت سُحب كثيفة من الدخان، قبل استئناف الرحلات الجوية بعد تنظيف مدرج المطار يوم الجمعة الماضي.
وأظهرت الصور مشاهد مذهلة تحبس الأنفاس للبركان الذي أخذ طريقه في رحلة نحو البحر؛ إذ شوهد تدفُّق الحمم البركانية في طريقها إلى البحر المتوسط للاستقرار.
وتعرض المشاهد الملتقطة عرضًا استثنائيًّا منفردًا للبركان على ارتفاع نحو 3300 متر، وقد قذفت فوهته الحمم والصهارة، بينما كانت تنبعث الأدخنة والغبار البركاني من قمة جبل إتنا.