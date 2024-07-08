مشاهد مرعبة: تطايُر الحمم واللهب من فوهة البركان الأكثر نشاطًا في أوروبا

وتتأهب السلطات الإيطالية للتعامل مع الموقف، كما أصدرت تحذيرات من احتمالية التدهور السريع للأوضاع، وإمكانية إخلاء السكان من المنطقة في ظل نشاط كثيف للبركان الذي يعد الأكثر نشاطًا في أوروبا.