مقتل 10 بينهم أطفال.. رحلة تخييم تنتهي بفاجعة في روسيا

قضى ثمانية أشخاص؛ بينهم ثلاثة أطفال، في روسيا عندما سقطت أشجارٌ على موقع تخييم في منطقة ماري إل الروسية خلال "إعصار" على ما أفادت به السلطات المحلية الأحد.