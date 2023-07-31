مقتل 10 بينهم أطفال.. رحلة تخييم تنتهي بفاجعة في روسيا
قضى ثمانية أشخاص؛ بينهم ثلاثة أطفال، في روسيا عندما سقطت أشجارٌ على موقع تخييم في منطقة ماري إل الروسية خلال "إعصار" على ما أفادت به السلطات المحلية الأحد.
كان مئات الأشخاص يخيمون على ضفاف بحيرة يالتشيك عندما هبّت العاصفة السبت.
وماري إل تبعد نحو 650 كيلومتراً شرق العاصمة موسكو، وهي منطقة روسية تقع على الضفة الشمالية لنهر فولغا، وتشكل يوشكار-اولا المدينة الرئيسة فيها.
وقالت لجنة التحقيق الروسية، في بيان، إنه تمّ العثور على جثث 10 أشخاص بينهم ثلاثة أطفال صغار ليلاً بعد مرور ما وصفته بـ "إعصار".
وبحسب البيان تُوفي شخصٌ آخر في المستشفى.
وفي بيان آخر، أعلنت وزارة حالات الطوارئ الروسية، أن 29 شخصا أُصيبوا ونُقل 16 منهم إلى المستشفى.
وأكّدت الوزارة في رسالة نُشرت عبر تطبيق تلغرام، أن "المصطافين لم يأخذوا في الحسبان توقعات الطقس".
وأعلنت لجنة التحقيقات فتح تحقيقٍ لتحديد إن كان موقع المخيم احترم معايير السلامة.
وأوضحت الوزارة أن ما مجموعه عشرة أشخاص قُتلوا، بينما أُصيب 76 آخرون في منطقة الفولغا التي تضم منطقة ماري إل.