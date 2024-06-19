دولتان عربيتان ضمن الأعلى عالميًّا.. الموجة الحارة تواصل التأثير على الدول العربية

تواصل الدولُ العربية التأثرَ بموجة حارّة طويلة منذ بداية شهر يونيو الحالي وبدء فصل الصيف من الناحية الأرصادية.
وتسجل درجاتُ الحرارة يوميًّا في كثير من المدن العربية، ارتفاعات كبيرة تتجاوز منتصف الأربعينات في عديد من المناطق، وتتخطّى 50 مئوية في بعضها.
وبحسب التقرير اليومي العالمي لأعلى 10 درجات حرارة مسجلة حول العالم: جاءت دولة الكويت وجمهورية العراق ضمن أعلى حرارة مسجلة على وجه الكرة الأرضية في الـ24 ساعة الأخيرة.
وبلغت درجةُ حرارة محافظة الناصرية/ العراق "50.7ْ" درجة مئوية، بينما بلغت في مدينة العمارة في محافظة ميسان/ العراق "50.6ْ" درجة مئوية، وفي مطار الكويت الدولي/ الكويت "50.3ْ" درجة مئوية.
وبحسب "طقس العرب": بلغت درجة الحرارة في مدينة سماوة/ العراق "50ْ" درجة مئوية، وفي مطار الأشراف / العراق "49.8ْ" درجة مئوية، وفي البصرة/ العراق "49.8ْ" درجة مئوية.