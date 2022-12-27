إحداها دمرت 200 قرية.. تعرّف على العواصف الشتوية المميتة عبر التاريخ

في عام 1993، اجتاحت عاصفة ثلجية في مطلع مارس الساحل الشرقي لأمريكا وكندا، وتساقطت الثلوج على مساحة واسعة لم يشهد التاريخ لها مثيلاً من قبل، فقد تساقطت الثلوج من شرق كندا حتى ولاية ألاباما (نحو 26 ولاية).