بالصور.. العاصفة الثلجية بأمريكا مستمرة في حصد الأرواح.. ٣٥ قتيلاً حتى صباح اليوم

وأعلن خبراء الأرصاد في الولايات المتحدة أن بافلو ستشهد ارتفاعاً في نسبة الثلوج بشكل أكبر بنسبة إضافية تصل إلى ٣٠% يوم غد الثلاثاء، في الوقت الذي انشلت فيه الحركة تماماً في المدينة ومنعت الرحلات من الهبوط أو الإقلاع إضافة إلى أنه تم منع السكان من التنقل داخل المدينة فيما مُنع المسافرون من الخارج من الدخول إلى المدينة.