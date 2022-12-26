بالصور.. العاصفة الثلجية بأمريكا مستمرة في حصد الأرواح.. ٣٥ قتيلاً حتى صباح اليوم

تستمر العاصفة الثلجية التي وُصفت بالمدمرة في الولايات المتحدة الأمريكية في حصد الأرواح، حيث أعلنت البيانات الرسمية أن عدد الضحايا بلغ 35 قتيلاً حتى الثانية عشرة من صباح اليوم بتوقيت واشنطن (الثامنة صباحاً بتوقيت الرياض).
وأشارت التقارير الأمريكية إلى أن أكثر الولايات تضرراً جاءت نيويورك، وخاصة مدينة بافلو التي شهدت أكبر عدد من القتلى.
ويتوقع أن ترتفع حصيلة الضحايا في الساعات والأيام القادمة، خاصة بعد أن أكّد المسؤولون وجود أشخاص محتجزين في سياراتهم وآخرين محاصرين داخل منازلهم نتيجة الانجرافات الثلجية المتراكمة وانقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المنازل والشركات.
وأعلن خبراء الأرصاد في الولايات المتحدة أن بافلو ستشهد ارتفاعاً في نسبة الثلوج بشكل أكبر بنسبة إضافية تصل إلى ٣٠% يوم غد الثلاثاء، في الوقت الذي انشلت فيه الحركة تماماً في المدينة ومنعت الرحلات من الهبوط أو الإقلاع إضافة إلى أنه تم منع السكان من التنقل داخل المدينة فيما مُنع المسافرون من الخارج من الدخول إلى المدينة.
وتضرر عديد من الولايات الأمريكية من جرّاء العاصفة الثلجية التي أدّت الى انقطاع الكهرباء عن أكثر من ٣٠٠ ألف منزل في أنحاء أمريكا منهم ١٥٠ ألف منزل في مدينة بافلو وحدها.