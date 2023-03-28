اكتسب نجومية كبيرة على الإنترنت.. حمار وحشي يتجول بحرّية في شوارع سيول لساعات

أعيد حمار وحشي سالمًا معافى إلى حديقة حيوانات في سيول، بعدما هرب من قفصه فيها، وتجول بحرّية لساعات في وسط العاصمة الكورية الجنوبية، أصبح خلالها نجمًا على الإنترنت.