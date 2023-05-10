بعد تداول صورها على الإنترنت.. ما هي حقيقة "قطط فيليس سالاماندرا"؟

وكان الحساب قد نشرها أول الأمر على أنها اكتشاف لنوع نادر من القطط البرية باسم "فيليس سالاماندرا"، قبل أن يُعَدّل المنشورات نفسها خلال اليوم التالي، أي في الثاني من أبريل؛ موضحًا أنها عبارة عن كذبة "أول أبريل".