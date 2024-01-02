عقب اشتعال النيران بطائرة ركاب بالمدرج.. وقْف كل الرحلات من وإلى مطار هانيدا في طوكيو

ومنذ ظهر أمس الاثنين، تشهد اليابان كوارث طبيعية بالغة الضرر، وكانت الزلازل المتعاقبة في فترات زمنية متقاربة، قد تسببت في وفيات وإصابات كثيرة؛ ناهيك عن الأضرار الكبيرة التي دمرت منازل ومبانٍ بأكملها، إضافة إلى اندلاع بعض الحرائق في مناطق مختلفة من البلاد.. وهذا كله مع موجات تسونامي بلغت ارتفاع 5 أمتار وصلت إلى السواحل بعد إنذارات أطلقها خبراء الأرصاد الجوية اليابانية حينها.