عقب اشتعال النيران بطائرة ركاب بالمدرج.. وقْف كل الرحلات من وإلى مطار هانيدا في طوكيو

أعلنت الخطوط الجوية اليابانية، وقف كل الرحلات من وإلى مطار هانيدا في طوكيو عقب حادثة اشتعال النيران في طائرة ركاب وهي تسير على المدرج قبل تدخّل الفِرَق المتخصصة للتعامل مع الحادث.
واندلعت النيران في الطائرة التي توقفت أخيرًا في أرض المطار الياباني، وانتشرت أيضًا صور لها وبجانبها سيارات فِرَق التدخل.
ونقلت "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام محلية أن الحريق اندلع مع لحظات هبوط الطائرة على المدرجات، وظهر اللهب على أحد أجنحة الطائرة التي تدلى أحد محركاتها على الأرض.
ومنذ ظهر أمس الاثنين، تشهد اليابان كوارث طبيعية بالغة الضرر، وكانت الزلازل المتعاقبة في فترات زمنية متقاربة، قد تسببت في وفيات وإصابات كثيرة؛ ناهيك عن الأضرار الكبيرة التي دمرت منازل ومبانٍ بأكملها، إضافة إلى اندلاع بعض الحرائق في مناطق مختلفة من البلاد.. وهذا كله مع موجات تسونامي بلغت ارتفاع 5 أمتار وصلت إلى السواحل بعد إنذارات أطلقها خبراء الأرصاد الجوية اليابانية حينها.