بعد استمطار السحب.. أمطار مفاجئة تتسبب في فيضانات غرب إيران

ورغم اعتماد إيران على تقنية استمطار السحب كحل مؤقت لأزمة شح المياه، إلا أن السلطات تؤكد محدودية فعاليتها، إذ أوضحت رئيسة منظمة الأرصاد الجوية الإيرانية، سحر تاج بخش، أن الأمطار الناتجة عن هذه التقنية لا تكفي لمعالجة الأزمة، فضلًا عن تكلفتها الباهظة وصعوبة تطبيقها في الظروف البيئية الحالية، خاصة في طهران، التي تواجه مستقبلًا مقلقًا إذا استمر الجفاف.