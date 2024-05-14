في عمل تخريبي.. شاهد كيف أخرج مجهولون قطار شحن عن سكته في روسيا

أفادت وكالات الأنباء الروسية، الثلاثاء، بأن "أفرادًا غير مصرّح لهم" أخرجوا قطار شحن عن سكته قرب فولغوغراد جنوبي غرب روسيا.
وقالت وكالات "تاس" و"ريا نوفوستي" و"إزفستيا": "إن خروج عربات لقطار الشحن عن مسارها، حدث بمحطة كوتلوبان في منطقة فولغوغراد؛ بسبب تدخّل أشخاص غير مصرّح لهم"، دون الكشف عن هوية هؤلاء الأشخاص.
وبث موقع "نيوزيف. رو" الإخباري الروسي، لقطاتٍ أظهرت سقوط عربات قطار الشحن، وتناثر البضائع، بينما يحاول فريق من العمال إصلاح السكك التي تم تخريبها.
وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلًا عن وزارة الطوارئ، أن النيران اشتعلت في صهريج يحتوي على وقود الديزل؛ حيث تم إخماد الحريق.
وحسب وكالة "رويترز"، قالت السكك الحديدية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني: "بحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات. وفي الوقت الحالي تم تعليق حركة القطارات بمنطقة محطة كوتلوبان".
وهذه أحدث حلقة في مسلسل أعمال تخريبية مفترضة طالت شبكة السكك الحديد الروسية ونتج عنها حرائق وخروج قطارات عن سككها. وحمّلت موسكو المسؤولية عن تلك الأعمال لأوكرانيا أو مناصرين لهذا البلد.
وفي ديسمبر الماضي، ألقت روسيا القبض على رجل بيلاروسي بشُبهة أنه وضع -بأمر من أوكرانيا- متفجرات في قطارين على جزء رئيسي من خط السكك الحديد السيبيري قرب الحدود الصينية.
وقالت "رويترز" إنه لم يتسنَّ لها التحقق بشكل مستقل من التقارير، ولم يتضح على الفور ما إذا كان الحادث له صلة بالحرب الروسية في أوكرانيا.