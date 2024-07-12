الدفاع عن نفسها أو الغرامات.. اتهام أوروبي يضع "إكس" في مأزق: جهات خبيثة!

وعلى صعيد الإعلان يجب على المنصات السماح لكل مستخدم بمعرفة المعايير المستخدمة لاستهدافه إعلانيًّا، وكذلك الجهات الممولة للإعلانات. كما يتعين على مجموعة مكونة من 25 لاعبًا رقميًّا مؤثرًا، من بينها منصة إكس، أن توفر للباحثين المعتمدين إمكانية الوصول إلى البيانات التي تغذي خوارزمياتها لإتاحة مراقبة الامتثال للقواعد.