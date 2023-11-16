معركة في نيويورك.. اتهام "بيبسيكو" بالتلوث البلاستيكي

رفعت ولاية نيويورك الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة "بيبسيكو- PepsiCo" يوم أمس الأربعاء؛ في محاولة لتحميل عملاق المشروبات الغازية المسؤولية جزئيًّا عن المخلفات التي تنتهي في المسطحات المائية التي تزود مدينة بوفالو بمياه الشرب وتعريض الصحة العامة للخطر بسبب استخدامها للزجاجات البلاستيكية.
ووفقًا لتقارير أمريكية، تُعد الدعوى المرفوعة في محكمة الولاية في مقاطعة إيري الشمالية، من بين أولى الدعاوى التي ترفعها الولاية الأمريكية.. واتهمت المدعية العامة للولاية ليتيشيا جيمس شركة بيبسيكو بالمساهمة في إزعاج عام عبر توليد حصة كبيرة من النفايات البلاستيكية في نهر بافالو والمنطقة المحيطة به.
وأضافت المدعية العامة أن بيبسي تسهم فيما يقرب من 17% من القمامة التي يمكن تتبعها بسهولة إلى علامات تجارية محددة؛ لافتة إلى أن الشركة فشلت أيضًا في تحذير المستهلكين من المخاطر الصحية والبيئية المحتملة للبلاستيك في أكثر من 100 علامة تجارية، بخلاف تضليل الجمهور فيما يخص جهودها لمكافحة التلوث البلاستيكي.
يُذكر أن شركة "بيبسيكو" في طريقها لأن تصبح أكبر شركة مشروبات أمريكية من حيث القيمة السوقية، لتحل محل شركة "كوكاكولا" المنافسة، التي احتفظت بالمكانة ما يقارب عقدين من الزمن؛ وذلك وفقًا لمحللين اقتصاديين يتوقعون أن تصل قيمتها السوقية إلى 279 مليار دولار مقابل 277 مليار دولار لشركة كوكاكولا.