معركة في نيويورك.. اتهام "بيبسيكو" بالتلوث البلاستيكي

وأضافت المدعية العامة أن بيبسي تسهم فيما يقرب من 17% من القمامة التي يمكن تتبعها بسهولة إلى علامات تجارية محددة؛ لافتة إلى أن الشركة فشلت أيضًا في تحذير المستهلكين من المخاطر الصحية والبيئية المحتملة للبلاستيك في أكثر من 100 علامة تجارية، بخلاف تضليل الجمهور فيما يخص جهودها لمكافحة التلوث البلاستيكي.