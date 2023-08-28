وزير الصحة الأردني: قراءة الأخبار السيئة أسهمت في ارتفاع نسبة الأمراض النفسية

وأوضح أن الوزارة بدأت بإعادة تأهيل مستشفياتها النفسية، وعملت على تحسين مستوى الخدمة فيها، ووضعت خطة مع الشركاء لإدخال تخصصات لعلاج الصحة النفسية ضمن أغلب المراكز الصحية المنتشرة في البلاد.